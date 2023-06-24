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Konya Beyşehir'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı

Konya Beyşehir'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı

Otomobil Haberleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 araç çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.İ. yönetimindeki 07 ATK 711 plakalı otomobil Beyşehir- Seydişehir kara yolunun 2. kilometresinde Yeni Antalya çevre yolu kavşağında T.B. yönetimindeki 32 UC 222 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu 07 ATK 711 plakalı otomobil refüje devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki K.İ, D.İ, D.İ, T.B ve E.B. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Otomobil

Beyşehir Devlet Hastanesi Seydişehir Konya Otomobil Haberler

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