Konya belediye başkanı kim? Konya belediye başkanı hangi partiden?

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KONYA BELEDİYE BAŞKKANI HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2019 Yerel seçimleri Konya ilini Cumhur ittifakı desteklediği Uğur İbrahim Altay kazandı. Altay rakipleri karşı%70 oy oranıyla sandıktan en yüksek oy alan siyasetçi olurken. İYİ Partinin desteklediği Oğuz Şimşek %20, SP desteklediği Hasan Hüseyin Uyar %4 oranında oy aldı. Konya Büyükşehir belediyesini 2019 yılından günümüze kadar AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay yönetmektedir.

KONYA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Uğur İbrahim Altay (d. 5 Aralık 1974, Konya, Türkiye), Türk siyasetçi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Eş Başkanı.

Hayatı:

1974 yılında Konya'da doğdu. İlköğrenimi 1985 yılında Selçuk İlkokulu'nda, ortaöğrenimini 1988 yılında Mevlana Ortaokulu'nda ve lise öğrenimini ise 1991 yılında Konya Gazi Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra 1 yıl boyunca proje mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında yedek subay olarak Şırnak'ta askerlik görevini yerine getirdi.

2004 ve 2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.

Siyasi kariyeri:

29 Mart 2009 mahalli seçimlerinde AK Parti'den Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 30 Mart 2014 mahalli seçimleriyle aynı partiden 2. kez Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Tahir Akyürek'in milletvekili seçilmesinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 31 Mart 2019 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı adayı olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Halen bu görevini sürdürmektedir.