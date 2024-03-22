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KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Konya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

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31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Konya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

  • ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: UĞUR İBRAHİM ALTAY
  • İYİ PARTİ: ABDULLAH YILDIRIM
  • ANAVATAN PARTİSİ: ERKAN ESKİLER
  • DEMOKRATİK SOL PARTİ: ALİYE CANSU
  • YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET KÖSEOĞLU
  • HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: BÜLENT KILIÇ
  • TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: DAMLA NUR ÇARMIZOL
  • ZAFER PARTİSİ: AYHAN MİLCİ
  • HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: NURGÜL KUŞÇU
  • TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MUHAMMED ALİ COPLAN
  • BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: HASAN ÖZTÜRK
  • CUMHURİYET HALK PARTİSİ: İSMAİL SONKAYA
  • HÜR DAVA PARTİSİ: ÇETİN ACU
  • HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: OSMAN SARITAŞ
  • ADALET BİRLİK PARTİSİ: HALİS ÇEÇEN
  • DEMOKRAT PARTİ: MUSTAFA NAZMİ BAŞ
  • MİLLET PARTİSİ: MEHMET ÇANKAYA
  • MİLLİ YOL PARTİSİ: ADNAN BAŞKÖSE
  • ADALET PARTİSİ: HASAN İGEÖZ
  • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: BİLAL ORTAKALAYCI
  • DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SEYİT KARACA
  • SAADET PARTİSİ: ABDULKADİR KARADUMAN
  • VATAN PARTİSİ: MEHMET ALİ ÖZTÜRK
  • BAĞIMSIZ: YAKUP YAŞAR
  • BAĞIMSIZ: SELAHATTİN CİZRELİOĞLU

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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