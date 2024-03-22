31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Konya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

KONYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: UĞUR İBRAHİM ALTAY

İYİ PARTİ: ABDULLAH YILDIRIM

ANAVATAN PARTİSİ: ERKAN ESKİLER

DEMOKRATİK SOL PARTİ: ALİYE CANSU

YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET KÖSEOĞLU

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: BÜLENT KILIÇ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: DAMLA NUR ÇARMIZOL

ZAFER PARTİSİ: AYHAN MİLCİ

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: NURGÜL KUŞÇU

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MUHAMMED ALİ COPLAN

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: HASAN ÖZTÜRK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: İSMAİL SONKAYA

HÜR DAVA PARTİSİ: ÇETİN ACU

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: OSMAN SARITAŞ

ADALET BİRLİK PARTİSİ: HALİS ÇEÇEN

DEMOKRAT PARTİ: MUSTAFA NAZMİ BAŞ

MİLLET PARTİSİ: MEHMET ÇANKAYA

MİLLİ YOL PARTİSİ: ADNAN BAŞKÖSE

ADALET PARTİSİ: HASAN İGEÖZ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: BİLAL ORTAKALAYCI

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SEYİT KARACA

SAADET PARTİSİ: ABDULKADİR KARADUMAN

VATAN PARTİSİ: MEHMET ALİ ÖZTÜRK

BAĞIMSIZ: YAKUP YAŞAR

BAĞIMSIZ: SELAHATTİN CİZRELİOĞLU

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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