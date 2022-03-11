Konya Ankara yolu açık mı? Konya yol durumu! Konya Antalya, Isparta yolu açık mı?

KONYA (Haberler.com) - Konya Ankara yolu açık mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ülke genelinde pek çok şehirde kar tatili yapılırken yol durumu da merak ediliyor.

KONYA ANKARA YOLU AÇIK MI?

AA'nın haberine göre, Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi. Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası yolları trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yağışın etkisini artırdığı Konya-Afyonkarahisar kara yolu tüm araçlara, Konya-Ankara ile Konya-Adana kara yolu ise çekici ve otobüslere kapatıldı.

Seydişehir-Antalya kara yolu ise akşam saatleri itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Öte yandan çekici ve otobüslere her iki yönden kapatılan Konya-Isparta kara yolu ise trafiğe açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yolları görmek için tıklayınız .

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