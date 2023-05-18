Konut Talebindeki Gerilemeyle Emlakçılar Durgunluk Yaşıyor

Türkiye'de konut satışları geçen yılın Nisan ayına oranla yüzde 35,6 geriledi. Konut satışlarında yaşanan gerileme devam ederken, fiyatlar ise düşmüyor. Emlakçılar, depremden kaynaklı eski dairelere talep olmadığını, en düşük dairenin ise 2 milyon TL'den başladığını söyledi.

Türkiye'de konut satışları geçen yılın Nisan ayına oranla yüzde 35,6 geriledi. Bir ayda ortalama 6-7 adet daire satışı gerçekleştiren emlakçılar, en hareketli olan bu dönemi durgun geçiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen Nisan ayında konut satışlarının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652'ye düştüğünü açıkladı. Konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti. Bununla beraber konut satışlarında yaşanan gerileme devam ederken, fiyatlar ise düşmüyor.

Emlakçılar, depremden kaynaklı eski dairelere talep olmadığını, en düşük dairenin ise 2 milyon TL'den başladığını söyledi. Normal şatlarda ise bu aylarda evliliklerin fazla olmasından kaynaklı konut satışlarının hareketli olması gerektiğini belirtti.

"Eski konutlara depremden kaynaklı çok fazla talep olmuyor"

Konut satışlarının yaklaşık 3 aydır çok düşük olduğunu belirten emlakçı Şerafettin Başaran, "Talep oldukça düşük. Talep yok ama fiyatlarda da gerileme yok. Daire soran satın almak isteyen oluyor ama ipotekli konutlar ve faizlerin yüksek olmasından kaynaklı satış gerçekleşmiyor. 3 ay içerisinde 3-4 tane konut sattık. Normalde bu aylar bizim en hareketli olduğumuz zamanlar. Evlilikler çok fazla oluyor bu aylarda, fakat şu anda talep çok düşük. Normal şatlarda ayda 7 tane satış yapardık" dedi.

"En uygun daire 2 milyon lira"

Konut faiz oranları düşürülmezse sürecin bu şekilde devam edeceğini belirten emlakçı, "Olumlu olan şu anda kiralık daireye çok fazla talep var fakat ama kiralık daire bulunmuyor. Sıfır konuta yaklaşılmıyor. İkinci el konutlar ise depremden kaynaklı çok fazla yanaşılmıyor. Şu anda en uygun daire 2 milyon TL'den başlıyor. Bu da eski daire. En yüksek daire fiyatı ise 4 milyon TL'yi buluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL