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Konut projesinde şehirler arasında fiyat farkı olacak mı? Merak edilen soruya TOKİ Başkanı'ndan yanıt

Emlak Haberleri

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, vatandaşı heyecanlandıran ucuz konut projesiyle ilgili merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı. İlk başvuru gününde büyük il gören onut projesinde şehirler arasında fiyat farkı olup olmayacağı sorusunun yöneltildiği Bulut, "Büyükşehirlerle diğer iller arasında fiyat farkı olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde fiyat farkı söz konusu olacak" dedi.

Büyükşehirlerle diğer iller arasında fiyat farkı olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde fiyat farkı söz konusu olacak. 3+1'de kontenjan sayısı daha az. 2+1'de ihtimal daha fazla.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Emlak

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