Dilimizde yüzbinlerce kelime var ve her biri günlük hayatımızda sıklıkla kullanıyoruz. Duyduğumuz yeni kelimeleri ise merak ediyoruz. Bilmediğimiz, ilk defa duyduğumuz kelimelerin anlamlarını araştırarak öğrenmek isteriz. Merak edilen kelimelerden birisi ise "Konut" kelimesidir. Konut ne demek? Konut kelimesinin anlamı nedir? Konut kelimesini eş anlamlısı nedir?

Gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız ve duyduğumuz bir kelime olan "Konut" kelimesi anlam açısında merakla araştırılan kelimelerden birisi olmakta. İlk defa duyan kişilerin anlamını tam olarak tahmin edemediği "Konut" kelimesi sıklıkla arama motorlarında aratılıyor. Biz de sizler için gündelik hayatta çok kez duyduğumuz "Konut" kelimesinin anlamını TDK sözlüğünden araştırdık ve haberimizin devamına ekledik. Konut ne demek? Konut kelimesinin anlamı nedir? Konut kelimesini eş anlamlısı nedir?

KONUT NE DEMEK?

Konut birey, aile, hanehalkı veya birkaç aile için kalıcı veya yarı kalıcı ev olarak kullanılan bir yaşam alanıdır. Genellikle bir ev, apartman veya başka bir bina veya alternatif olarak bir mobil ev, tekne evi, yurt veya başka bir taşınabilir barınaktır. Konutlar genellikle uyumak, yemek hazırlamak, yemek yemek ve hijyen için alanlar ve olanaklar sunar. Daha büyük gruplar bir huzurevi, yetimhane, manastırda veya benzer bir kurumda yaşayabilir. Çiftlik evi ayrıca lojman arazisini ve evcil hayvanlar için tesisleri de içerir. Daha güvenli konutların bulunmadığı yerlerde, insanlar gecekondu mahallelerinde ve gecekondu kasabalarında bulunan gayri resmi ve bazen yasadışı kulübelerde yaşayabilirler. Daha genel olarak, "konut" bir kasaba, köy, banliyö, şehir veya ülke gibi bir coğrafi alan olarak düşünülebilir.

TDK'nin "Konut" kelimesinin anlamını şu şekilde açıklamıştır;

İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh:

"Kimsenin konutuna dokunulamaz." - Anayasa