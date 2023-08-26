BDDK, konut kredilerinde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. Bunun ardından Konut kredisi kredi oranı ne kadar oldu? Sorusu merak edildi. Peki, Konut kredisine sınır mı geldi? Konut kredisi sınırı ne kadar oldu?

Konut kredisi kredi oranı ne kadar oldu? Sorusu, gündeme gelen haberler ile merak edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. Tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak. Konut kredisine sınır mı geldi? Konut kredisi sınırı ne kadar oldu?

KONUT KREDİSİNE SINIR MI GELDİ?

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.

İKİNCİ EV ALANLARA DEĞERİNİN YÜZDE 22,5'İ KADAR KREDİ KULLANDIRILACAK

Karara göre, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek.

YÜZDE 150 RİSK AĞIRLIĞI

Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.