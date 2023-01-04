Kredi faizleri ne kadar olacağı ve konut kredi faiz oranları düşecek mi soruları gündeme geliyor. Bakan Nebati ve Bakan Kurum'un birlikte konuya ilişkin açıklamada bulunacak. Konut kredisi faiz oranları düşecek mi? Kredi faizleri ne kadar olacak? merak ediliyor. Peki, Konut kredisi faiz oranları düşecek mi? Kredi faizleri ne kadar olacak?

Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubuna ait vatandaşlar için yürütülen çalışmada sona gelindi. Konut kredisi faiz oranları düşecek mi ve kredi faizleri ne kadar olacak merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranları düşecek mi? Kredi faizleri ne kadar olacak? sorularına yanıt aranıyor. Konut kredisi faiz oranları düşecek mi? Kredi faizleri ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Bu sabah saat 10.00'da orta gelir grubuna yönelik açıklanacak konut kredisi kampanyasıyla ilgili bilgiler sızmaya başladı. Bakan Nebati ve Bakan Kurum'un birlikte açıklayacağı kampanya kapsamında faizin 0,69 ila 0,99 arasında olması ve 15 yıl vade ile ödeme yapılması bekleniyor. İşte söz konusu kampanyaya ilişkin tüm detaylar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla saat 10.00'da gerçekleşecek olan basın toplantısında tüm detaylar duyurulacak.

KREDİ FAİZLERİ NE KADAR OLACAK?

Habertürk canlı yayınında konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, kampanya kapsamında faiz oranları hakkında da tüyo verdi. Faizin yüzde 1'in altında olacağını söyleyen Nebati, "Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Faiz oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız." dedi.

İPUÇLARI GELMEYE BAŞLADI

Bu sabah açıklanacak kampanyaya ilişkin ipuçları da gelmeye başladı. Kulislerde konuşulanlara göre başvuru yapacak kişilere bazı şartlar getirilecek. İşte orta gelirliye konut kampanyasına başvuru için gelmesi beklenen şartlardan bazıları:

Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması

1. derecede yakınların üzerine konut olmaması

Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor

Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek

15 yıl vade ile ödeme yapılacak