Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın açıklanacak konut kampanyası ile ilgili en çok merak edilen konut kredisi faiz oranları yüzde kaç olacak, ne kadar olacak sorularını da yanıtladı. Peki, Konut kredisi faiz oranı ne kadar olacak? Konut kredisi faiz oranı açıklandı mı, belli oldu mu?

Konut kredisi faiz oranı ne kadar olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın açıklanacak konut kampanyası ile ilgili en çok merak edilen konut kredisi faiz oranları yüzde kaç olacak, ne kadar olacak sorularını da yanıtladı. Peki, Konut kredisi faiz oranı ne kadar olacak? Konut kredisi faiz oranı açıklandı mı, belli oldu mu? İşte detaylar...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında yarın açıklanacak olan konut kredisi kampanyası hakkında konuştu. Orta gelirli vatandaşlara yönelik bir paket hazırlandığını belirten Nebati, kredi faizleriyle ilgili de tüyo verdi. Nebati faizlerin 1'in altında olacağını söyledi.

"FAİZ ORANLARI 1'İN ALTINDA OLACAK"

Bakan Nebati yarın açıklanacak konut kampanyası ile ilgili "Yarın Murat Bey ( Bakan Murat Kurum) ile 10.00'da açıklamamız olacak. Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız. Tedbir alıyoruz fiyat artışlarına karşı. KGF paketimiz var haftaya açıklayacağımız. Orada da konut üretimine yönelik desteğimiz olacak. 2, 3, 4. ev alıp yatırım yapacak kişiler için değil, kar elde etmek isteyenlere asla izin vermemek. Üretimi artırmak istiyoruz. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla tam bir uyum içerisindeyiz. Temel amacımız konuta ulaşmakta zorluk çeken orta gelirliye kolaylık yapmak, asıl hedefimiz üreticiye yönelik imkanlar silsilesi. Fiyat artışları için son birkaç aydır gerek internet üzerinden, gerek sahada araştırma yaptık. Kısa günün karı diye düşünenler için söyleyeyim incinir" dedi.