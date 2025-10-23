Konut kredilerinde indirim olacak mı? 1 milyon TL'nin güncel geri ödemesi ne kadar?

Ev sahibi olmayı planlayanların gündeminde iki soru öne çıkıyor: Konut kredilerinde yeni bir indirim yapılacak mı? Ve 1 milyon TL kredi çekildiğinde güncel geri ödeme tutarı ne kadar olacak? Piyasadaki son gelişmeler ve banka faiz oranları, bu soruların yanıtını arayanlar için büyük önem taşıyor. 2025 sonu itibarıyla konut kredilerindeki son durum ve ödeme detaylar haberin devamında yer alıyor.

KREDİ FAİZLERİNDE DURUM NEDİR?

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası mesajları, kredi faizlerinin düşüş hızını yavaşlatmış durumda. Özellikle konut kredilerinde son haftalarda faiz oranları aşağı yönlü hareketini durdurdu. En düşük konut kredisi faizi yaklaşık %2,69 seviyesinde sabit kalırken, bu oranı sunan banka sayısı artıyor.

Bazı bankalar da faiz oranlarını %2,79 veya biraz daha aşağı seviyelere çekerek rekabetçi bir ortam oluşturuyor. Bu durum, konut kredisi kullanmak isteyen tüketiciler için olumlu bir gelişme olsa da, faizlerin daha fazla düşüp düşmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ NE KADAR?

23 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye'de en uygun konut kredi faizleri genellikle %2,69 civarında seyrediyor. Ziraat Bankası, Akbank, QNB ve Vakıf Katılım gibi önemli bankalar, %2,69 oranını müşterilerine sunuyor. Diğer bankalarda ise faiz oranları genellikle %2,70 ila %2,79 arasında değişiyor. Katılım bankaları ise kâr payı yöntemiyle benzer seviyelerde faiz uyguluyorlar.

Bu oranlar, konut finansmanı almak isteyenler için piyasanın en rekabetçi seviyeleri olarak dikkat çekiyor.

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

En düşük konut kredisi faiz oranı olan %2,69 üzerinden 1 milyon TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli bir kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 28.060 TL olarak hesaplanıyor. Bu ödeme planında toplam geri ödeme ise 3 milyon 398 bin 44 TL seviyesinde oluyor. Bu da, kredi tutarının yaklaşık üç katından fazla bir toplam geri ödeme anlamına geliyor. Bu yüksek geri ödeme yükü, uzun vadeli konut kredilerinin hala ciddi bir faiz maliyeti içerdiğini ortaya koyuyor.

1,5 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

1,5 milyon TL tutarındaki bir konut kredisi için, %2,69 faiz oranı ve 120 ay vade üzerinden aylık taksitler yaklaşık 42.091 TL seviyesinde seyrediyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 5 milyon 84 bin 186 TL civarında hesaplanıyor. Bu geri ödeme, kredi tutarının yaklaşık üç katından fazla olması nedeniyle, bütçe planlaması yaparken dikkatle değerlendirilmesi gereken bir yükümlülük olarak öne çıkıyor.

2 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

2 milyon TL tutarında kredi çekildiğinde ve aynı şartlar geçerli olduğunda, aylık ödemeler yaklaşık 56.121 TL'ye ulaşıyor. Toplamda ise 6 milyon 770 bin 328 TL geri ödeme yapılması gerekiyor. Bu rakam, uzun vadeli konut kredilerinde faizin ne kadar belirleyici ve maliyetli olduğunu açıkça gösteriyor.

RAKAMLAR NEYİ GÖSTERİYOR?

Konut kredilerinde faiz oranlarının %2,69 gibi nispeten sabit ve yüksek seviyelerde seyretmesi, toplam geri ödeme yükünü oldukça artırıyor. 120 ay vadede, ödenen toplam tutar kredi ana parasının yaklaşık üç katına ulaşıyor. Buna rağmen, konut kredisi hacminde artış yaşanıyor; 10 Ekim ile biten haftada hacim yaklaşık 4 milyar TL büyüyerek 630,58 milyar TL'ye yükseldi.

Bu durum, hem talebin devam ettiğini hem de piyasada canlılığın sürdüğünü gösteriyor. Ayrıca, yılın ilk 9 ayında konut satışlarında %19,2 artış yaşanması, sektörde hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor. Konut fiyatlarındaki yıllık %32,2 artış ise maliyetlerin yükseldiğini ve kredi faizlerinin toplam konut maliyetini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koyuyor.