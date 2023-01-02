Konut faiz kredisi düşecek mi? Konut kredilerde faiz kararı ne yönde olur?

Konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, ev alacaklarda düşük konut kredisi beklentisi artmaya başladı. Kamuoyunda konu sıkça dillendirilirken bilgi almak adına "Konut faiz kredisi düşecek mi?" sorusu geliyor. Peki, Konut kredileri düşecek mi? Piyasaların beklentisi ne yönde? Konut kredilerde yeni faiz kararı ne yönde olur? Evin tamamına konut kredisi çıkar mı? 400 binlik eve ne kadar kredi çıkar? İşte konu hakkında merak edilenler...

Konut sahibi olmak isteyip de yeterli birikimi olmayan vatandaşlar konut kredilerine yöneliyorlar. Ancak yüksek konut kredisi faizleri de vatandaşların belini büküyor. Peki, Konut kredileri düşecek mi? Piyasaların beklentisi ne yönde? Konut kredilerde yeni faiz kararı ne yönde olur? Evin tamamına konut kredisi çıkar mı? 400 binlik eve ne kadar kredi çıkar? Detaylar haberimizde..

KONUT KREDİLERİ DÜŞECEK Mİ?

Edilenden bilgiye göre ev sahibi olmak isteyen kişileri umutlandıran yeni kredi faiz oranında detaylar netleşmeye başladı. Son dönemlerde emlak piyasasında durgunluk yaşanıyor. Ekim ayında sadece 102 bin 660 konut satılırken bunun 13 bin 268'i krediyle gerçekleşti. İstatistiklere göre ekim ayı için açıklanan 102 bin 600 konut satışı sayısı son 8 yılın en düşük Ekim ayı verisi olarak tarihe geçti. Ev sahibi olmak isteyenlerin ve emlak piyasası temsilcilerinin piyasası hareketlendirmesini merakla beklediği yeni konut kredi faizi hesaplama sisteminde değere ve gelire göre farklı faiz oranlarının mevcut olması bekleniyor. Dar, orta ve yüksek gelirli herkesi ilgilendiren yeni konut kredisinde ev fiyatındaki artış ile kredi oranı doğru orantılı olacağı tahmin ediliyor.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Beklenen yeni hesaplama ile faizlerin düşmesi ve konut piyasasında hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. Emlakçılar ve müteahhitler yılbaşından itibaren konut piyasasında hareketlenmenin başlayacağını tahmin ediyorlar.

KONUT KREDİLEDE FAİZ KARARI NE YÖNDE OLUR?

Beklenen yeni konut kredisinde 2 milyonluk bir kredi için faiz oranı 0.69, 2-4 milyon TL'lik kredi için 0.79, 4-10 milyon TL'lik kredi için 0.90 faiz oranı olması bekleniyor. Öte yandan gelir grubuna göre de kredi faiz oranlarında değişiklik olması bekleniyor. Alt, orta ve yüksek gelir grubu için 3 farklı faiz oranı uygulanması, faiz oranlarının da 0.69 ila 1.20 arasında değişmesi bekleniyor.

400 BİNLİK EVE NE KADAR KREDİ ÇIKAR?

400.000 TL Konut kredisinin geri ödemesi, 120 ay vade ve % 1,14 faiz oranı ile toplam 736.071,30 TL'dir. Ortaya çıkan ödeme planına göre aylık taksitler 6.133,93 TL tutarındadır.

EVİN TAMAMINA KONUT KREDİSİ ÇIKIYOR MU?

Yapılan yasal düzenlemeler neticesinde bankaların konutun toplam ederi kadar kredi vermesi mümkün değil. Satın alınacak olan evin krediye uygunluğunun ardından, ekspertiz raporunda yer alan rakamın en fazla yüzde 90'ı kadar konut kredisi çıkıyor.