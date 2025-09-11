Konuşanlar'ın ilk bölümü ne zaman? Konuşanlar'ın yayın tarihi belli oldu mu, hangi kanalda?

Sunuculuğunu Hasan Can Kaya'nın yaptığı "Konuşanlar", yeni sezonuyla kaldığı yerden devam etmeye hazırlanırken, izleyiciler de yeni bölümler için gün saymaya başladı. Programın yeni kanalı ve yayın günüyle ilgili detaylar büyük ilgi görürken, ekran başındakiler bu sezonun da bol kahkahalı geçeceğinden emin. Konuşanlar programının yayın tarihi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

KONUŞANLAR PROGRAMI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevilen komedi programı Konuşanlar, yeni yayın adresinde büyük bir heyecanla başlayacak yeni sezonuyla 19 Eylül 2025 tarihinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan program, yeni kanalında kaldığı yerden devam ederek, izleyicilerine bol kahkahalı ve keyifli dakikalar sunacak.

Sunuculuğunu Hasan Can Kaya'nın üstlendiği Konuşanlar, esprili sohbetleri, samimi atmosferi ve sıra dışı mizah anlayışıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Yeni sezonda da gündeme dair eğlenceli yorumları ve sıcak sohbetleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemesi bekleniyor.

KONUŞANLAR PROGRAMI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevilen komedi programı Konuşanlar, yeni sezonda dijital platform Disney+'ta izleyicilerle buluşacak. Artık televizyon ekranlarından ziyade, internet üzerinden yayınlanacak program, böylece daha geniş ve genç bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar, Disney+'ın zengin içerik kataloğunda yer alarak, abonelere eğlenceli ve samimi sohbetlerle dolu bölümler sunacak. İzleyiciler, istedikleri zaman ve istedikleri yerde programın yeni bölümlerini takip edebilecek.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, Türkiye'nin son dönemlerde öne çıkan genç komedyenlerinden biridir. Mizah anlayışı ve samimi üslubuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Kaya, özellikle stand-up gösterileri ve internet üzerinden yayımladığı içeriklerle tanındı.

Kaya, kendine has tarzıyla gündelik hayatın mizahi yönlerini sahneye taşıyarak, izleyicilerle doğal ve içten bir bağ kuruyor. Youtube'da büyük başarı yakalayan "Konuşanlar" programının sunuculuğunu üstlenen Hasan Can Kaya, bu programla sosyal medyada ve televizyon dünyasında geniş kitlelere ulaştı.

Başarılı kariyeri ve özgün mizah anlayışıyla genç kuşağın sevdiği isimlerden biri haline gelen Hasan Can Kaya, Türkiye'nin komedi alanındaki en parlak yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

KONUŞANLAR NEDEN KANAL DEĞİŞTİRDİ?

Sevilen komedi programı Konuşanlar, geçtiğimiz dönemlerde sürpriz bir kararla yayınlandığı kanalı değiştirdi. Bu değişikliğin arkasında, programın yapım ekibinin daha geniş kitlelere ulaşma hedefi ve dijital yayıncılığa olan ilginin artması yatıyor.

Yeni kanal tercihi, programın daha özgür ve esnek bir yayın ortamında yer almasını sağlarken, aynı zamanda izleyicilere farklı platformlarda erişim imkanı sunuyor. Ayrıca, dijital platformların sunduğu avantajlar sayesinde Konuşanlar, içeriklerini daha geniş ve genç kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.