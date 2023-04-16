Kontrollü yıkımda cami minaresi böyle çöktü Kahramanmaraş merkezli depremlerde Batman kent merkezinde hasar alan bir caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Kontrollü yıkımda cami minaresi böyle çöktü

BATMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Batman kent merkezinde hasar alan bir caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı. Minarenin çökme anı kameralara yansıdı.

Kahramanmaraşlı merkezli yıkıcı depremler 11 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Büyük yıkımların yaşandığı illerin yanı sıra farklı şehirlerde de bazı yapılara zarar verdi. Batman 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Haci Talat Camii'nin minaresi de depremde hasar aldı. Hasar alan minarenin tehlike oluşturması nedeniyle bugün kontrollü yıkım kararı alındı. Bölgeye gelen yıkım ekibi çevre güvenliği alındıktan sonra minareye halat bağladı. Halat yardımı ile minarenin yıkımı gerçekleştirildi.