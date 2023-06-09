Kontrolden çıkan traktör iş yerine girdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin, römorkuna arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan traktör, bir iş yerine girdi. İş yerinin önünde oynayan 4 yaşındaki Leyla Yıldırım ve köpeği, traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.