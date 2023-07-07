Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki iki otomobile çarpması kamerada: 5 yaralı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki 2 otomobile çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. T.T. yönetimindeki 06 CVH 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 06 DTH 085 ile 06 SP 0458 plakalı iki otomobile çarptı. Kazada, sürücü T.T. ile 06 DP 0458 plakalı otomobildeki S.S., eşi P.S. ve çocukları K.S. ile A.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan T.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Öte yandan, kaza ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

- Güvenlik kamerası

- Olay yeri

Haber: Murat BEKMEZCİ/ ANKARA,