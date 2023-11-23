Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü yaralandı, annesi hayatını kaybetti

Ailenin araçta bulunan köpeği ise yaralıların yanından ayrılmadı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralanırken, araçta bulunan annesi hayatını kaybetti. Araçta bulunan ailenin köpeği ise yaralıların yanından ayrılmadı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray - Konya Karayolu Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Murat Altıparmak idaresindeki 35 ERE 58 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje takla attı. Araç hurdaya dönerken, sürücü ve araçta bulunan annesi Hatice Altıparmak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan köpek ve kedinin ise yara almadığı görüldü. Aracın etrafında dolaşan köpek ise yaralıların başından ayrılmadı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hatice Altıparmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı karayolunda karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. Ailenin köpek ve kedisi ise Aksaray Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.