Haberler ›› Otomobil ›› Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

1 Aralık 2023 01:16 Son Güncelleme: 01:18 Abone Ol

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy mevkiinde H.Ö. idaresindeki 35 BFH 792 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.