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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Otomobil Haberleri

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilde bulunan 1'i bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sur ilçesi eski Hani yolu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 27 VP 127 otomobil takla attı.

Meydana gelen kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Otomobil

Diyarbakır Sur Otomobil Haberler

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