Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilde bulunan 1'i bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.