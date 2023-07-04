Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar tarafından devrilen otomobil düzeltildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp takla atan araçtaki 2 kişi yaralanırken, kaza sonrası devrilen otomobili ise yoldan geçen vatandaşlar düzeltti.

Kaza, kent merkezindeki Rauf Denktaş Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., yönetimindeki 03 AD 058 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki beton bariyerlere çarpıp ardından takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ş.K., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası takla atıp ters dönen otomobil ise çevredeki vatandaşlar tarafından düzeltildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.