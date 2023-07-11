Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü, o anlar kameraya yansıdı

ADANA - Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü, vatandaşlar sürücüyü kurtardı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Sepici Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar yardımıyla sürücü araç içerisinden çıkartıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.