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Kontrolden çıkan otomobil restorana girdi

Otomobil Haberleri

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir restoranın kapısından içeriye girdi. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobilin bir restoranın kapısından içeriye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AIY 585 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak restoranın açık olan kapısından içeri girdi. Otomobilin kapının kenarına çarpması nedeniyle restoranın vitrin camı kırıldı. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin restorana girdiği ve kırılan camın parçalarının etrafa saçıldığı anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

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