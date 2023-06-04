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Kontrolden çıkan otomobil restorana girdi

Kontrolden çıkan otomobil restorana girdi

Otomobil Haberleri

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin restorana girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin restorana girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 41 AIY 585 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak cadde üzerindeki restorana girdi.

Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, sokaktan çıktıktan sonra kontrolünü kaybeden otomobilin restorana girmesiyle iş yerinin camlarının kırılması, ayakta duran 2 müşteri ile küçük yaştaki çocuğun kaçışması yer alıyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Otomobil

Kocaeli Akif Otomobil Haberler

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