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Kontrolden çıkan otomobil petrol istasyonuna böyle daldı

Otomobil Haberleri

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin petrol istasyonuna dalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil petrol istasyonuna böyle daldı

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin petrol istasyonuna dalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Cumhuriyet Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. 61 AAN 610 plakalı otomobil ile 21 ABN 006 plakalı hafif ticari araç sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Çarpmış sonucu hafif ticari araç, petrol istasyonuna dalarak yakıt pompalarına çarparak durabildi. Hafif ticari aracın istasyona dalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Otomobil

Diyarbakır Yenişehir Otomobil Haberler

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