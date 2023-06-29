Kontrolden çıkan otomobil petrol istasyonuna böyle daldı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin petrol istasyonuna dalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil petrol istasyonuna böyle daldı
DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin petrol istasyonuna dalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Cumhuriyet Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. 61 AAN 610 plakalı otomobil ile 21 ABN 006 plakalı hafif ticari araç sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Çarpmış sonucu hafif ticari araç, petrol istasyonuna dalarak yakıt pompalarına çarparak durabildi. Hafif ticari aracın istasyona dalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.