Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kahta istikametine doğru seyir halinde olan M.A.D yönetimindeki 34 TS 5117 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu Narince Köyü yakınlarında park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, sürücü ile birlikte yolcu olarak araçta bulunan O.G yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.