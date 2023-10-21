Antalya'da kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki park halindeki otomobil, çöp konteynırı ve elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

- Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki park halindeki otomobil, çöp konteynırı ve elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi Opera Kavşağında meydana geldi. Mustafa Ş., idaresindeki 07 BBH 993 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, park halindeki araçlara ve çöp konteynırına ve elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçtaki 2 kişiden yolcu Kadir E., yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken,kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.