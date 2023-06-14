Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı

KARABÜK Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza 5000 Evler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. L.A. sevk ve idaresindeki 78 AAN 945 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan M.E.A. isimli yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.