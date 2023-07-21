Kontrolden çıkan otomobil metrelerce takla attı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin metrelerce takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.