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Kontrolden çıkan otomobil metrelerce takla attı: 1 yaralı

Otomobil Haberleri

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin metrelerce takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil metrelerce takla attı: 1 yaralı

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin metrelerce takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil metrelerce takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Ermiş - Otomobil

Diyarbakır Çınar Otomobil Haberler

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