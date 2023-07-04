Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, tekeri patlayan bir otomobil başka bir otomobile çarptıktan sonra kanala uçtu. Kazada sürücü yaralandı ve kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve otomobil çekici ile kanaldan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.