Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen kazada, bayram tatili için köye gelen bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Laçin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gökgözler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için köye gelen Abdullah Toprak yönetimindeki 46 AAD 606 plakalı otomobil ile köy içerisinde dönmeye çalışırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araç içinde bulunan sürücü ve kişi hafif yaralandı. Yaralılar köylüler tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.