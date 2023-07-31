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Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Otomobil Haberleri

Kilis-Gaziantep karayolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay Kilis-Gaziantep karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. N.M. yönetimindeki 27 KE 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan N.M ve E.M yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Jandarma, polis ve Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

KİLİS - Kilis- Gaziantep karayolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay Kilis-Gaziantep karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. N.M. yönetimindeki 27 KE 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan N.M ve E.M yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Jandarma, polis ve Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Okan Genç - Otomobil

Gaziantep Jandarma Kilis Otomobil Haberler

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