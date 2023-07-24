Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çaya uçtu. Meydana gelen kazada otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 4 yaralı ambulansa alınarak Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çaya uçtu. Meydana gelen kazada otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Ağa Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. hakimiyetindeki BZ 140 EI yabancı plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, Kiraz Çayına uçtu. Takla atan otomobil suyun içinde yan durabildi. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü T.G. ve çocuklar F.G., H.Ş. ile A.G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 4 yaralı ambulansa alınarak Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Öte yandan otomobilin içinde kalan eşyalar yol kenarına çıkartıldı. Kaza yapan otomobil çekici vasıtasıyla çaydan çıkartıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.