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Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

Otomobil Haberleri

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada şans eseri kimse zarar görmedi.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

BURSA - Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada şans eseri kimse zarar görmedi.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 LH 050 plakalı otomobil yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bariyer aracın ön kısmından girip bagaj kısmından çıktı. Feci kazada şans eseri zarar gören olmadı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bariyerlere ok gibi saplanan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - Otomobil

Bursa Otomobil Haberler

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