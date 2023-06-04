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Kontrolden çıkan otomobil balık lokantasına girdi: O anlar kamerada

Otomobil Haberleri

Balık lokantasına giren otomobilin hızlı olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil balık lokantasına girdi: O anlar kamerada

Balık lokantasına giren otomobilin hızlı olmaması olası bir facianın önüne geçti

KOCAELİ - Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil balık lokantasına daldı. Otomobilin süratli olmaması olası bir facia yaşanmasın önüne geçti. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan balık lokantasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AIY 585 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak balık lokantasına daldı. Lokanta bulunan müşteriler korku dolu anlar yaşarken, girişte bulunan 1'i çocuk 2 kişi ise üzerlerine gelen otomobili fark ederek içeriye doğru kaçtı. Otomobilin hızlı olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Şans eseri kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine ihbar verilmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Öte yandan kaza anı anbean lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - Otomobil

Kocaeli Otomobil Haberler

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