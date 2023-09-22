Kontrolden Çıkan Otomobil Apartman Bahçesine Düştü: 3 Yaralı

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobilin apartman bahçesine düştüğü kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobilin apartman bahçesine düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Demet U. (42) yönetimindeki 71 EZ 764 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 katlı apartmanın bahçesine düştü. Kazada, sürücü Demet U. ile Elif U. (7) ve Ahmet D. (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)