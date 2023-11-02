Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Adana karayolunda Çukurköprü köyü civarından meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan Akgüloğlu idaresindeki 80 KR 093 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.