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Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir araç şarampole uçtu ve ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.