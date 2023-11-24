Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı
Nevşehir'de meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir araç şarampole uçtu ve ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkıp şarampole uçan otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza Nevşehir Ürgüp kara yolunda meydana geldi. 50 BB 522 plakalı otomobil, sürücüsü Yavuz T. direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metre şarampolde ilerleyen otomobil ağaçlara çarparak durabildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgisi soruşturma başlatıldı.