Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara Konteyner ve Prefabrik yapı tesliminde KDV oranı düşürüldü. Peki, Konteyner ve Prefabrik ev fiyatları! Konteyner ve Prefabrik ev fiyatları ne kadar oldu, KDV kaldırıldı mı?

Prefabrik ve konteyner ev fiyatları! Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara Konteyner ve Prefabrik yapı tesliminde KDV oranı düşürüldü. Peki, Konteyner ve Prefabrik ev fiyatları! Konteyner ve Prefabrik ev fiyatları ne kadar oldu, KDV kaldırıldı mı? Detaylar...

KONTEYNER VE PREFABRİK EVLERDE KDV DÜŞTÜ MÜ?

Karara eklenen geçici madde ile "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde kurulum ve montaj işlemleri dahil olmak üzere KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.