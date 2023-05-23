Konteyner kentin iyilik meleği: Engellilere yardım eli uzatıyor Kahramanmaraş konteyner kentte 65 yaşındaki Meryem Gönen, engelli vatandaşların yardımına koşarak onları gideceği yere tekerlekli sandalyesi ile bıraktığı gibi yakından da ilgileniyor.

Konteyner kentin iyilik meleği: Engellilere yardım eli uzatıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş konteyner kentte 65 yaşındaki Meryem Gönen, engelli vatandaşların yardımına koşarak onları gideceği yere tekerlekli sandalyesi ile bıraktığı gibi yakından da ilgileniyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Dulkadiroğlu Karacasu Konteyner Kent'te engelli kocası ile yaşayan 65 yaşındaki Meryem Gönen, diğer engelli vatandaşların da iyilik meleği oldu. Afetzede engelli vatandaşları konteyner da misafir eden Gönen, evine gelenleri de tekerlekli sandalyesi ile taşıyarak gidecekleri yere bırakıyor.

Kocasının da engelli olduğunu hatırlatan Gönen, "Bu benim komşum. Komşularım hepsini çok seviyorum. Benim kocam da engelli. Kocamın tekerlekli sandalyesi ile getirip götürüyorum. Her engelliye yardım etmek istiyorum. Bunların halini anladığım için evlerine kadar getiriyorum. Engelliler arada sırada yanımıza gelir" dedi.

Doğuştan engelli Fatma Kömür ise "Komşuya gittim komşumuz beni ağırladı. Daha sonar tekerlekli sandalye ile beni konteynere getirdi" diye konuştu.

Engelli kadının kardeşi Derya Gök ise "Komşularımızın hepsi çok iyi hepsinden Allah razı olsun. Meryem hanıma da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.