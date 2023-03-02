Kahramanmaraş depreminin ardından birçok firma nakit yardımı yaparken bazı firmalar ise konteyner yardımında bulundu. Vatandaşlar ise konteyner fiyatlarını merak etti. Peki, Konteyner fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 konteyner ne kadar, 100 bin TL mi? 1-10-100-1000-2000 konteyner fiyatları ne kadardır? İşte konteyner güncel fiyatları...

2023 güncel konteyner fiyatları kaç lira merak ediliyor. Dünkü Omuz Omuza programında bir bir firma 2500 konterner bağışlayacağını açıklamıştı. Bunun akabinde izleyiciler, Konteyner fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 konteyner ne kadar, 100 bin TL mi? 1-10-100-1000-2000 konteyner fiyatları ne kadardır? merak etti. İşte ayrıntılar...

KONTEYNER NEDİR?

Konteyner, uluslararası standartlara sahip taşımacılık sistemi içinde verimli, güvenli ve hasarsız bir şekilde malzeme taşıması için üretilmiş, yeniden kullanılabilir çelik kutu şeklinde yapılardır. Konteyner, içindeki malzeme boşaltılmaksızın farklı taşımacılık şekilleriyle taşınabilir. Konteyner boyutları ISO 6346 standartıyla belirlenmiş çeşitli farklı ölçülerde olabilmektedir. Günümüzde dünya çapında farklı amaçlar için kullanılmakta olan 17 milyon konteyner olduğu düşünülmektedir. Genellikle konteyner kapasitesi TEU adı verilen 20 foot konteyner adetiyle belirtilir.

KONTERNER FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2023?

Deprem bölgesine gönderilmek üzere konteyner ev üretimi, İstanbul'daki fabrikalarda da sürüyor. İmalatçılar, ortalama 50 bin ile 100 bin TL arasında değişen konteyner evlerin fiyatlarının deprem öncesine göre yüzde 20-30 arasında arttığını belirtti. Konteyner ve prefabrik yapı firması yöneticisi Hakan Durmaz, "Konteynerlerde yüzde 20-30 arasında hammadde ve işçilik kaynaklı fiyat artışı oldu" dedi

Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesindeki barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesi için, konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 15 Şubat tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklandığını duyurmuştu. İstanbul'daki sanayi bölgeleri ve fabrikalarda, deprem bölgesine gönderilmek üzere yoğun şekilde konteyner ev imalatı yapılıyor. Yüzlerce konteyner bölgeye gönderiliyor. İmalatçılar talep yoğunluğu nedeniyle ham madde sağlamaktaki sorunlar, malzeme ücretlerindeki artış ve işçilik maliyeti nedeniyle, konteyner fiyatlarının deprem öncesine göre yüzde 20 ile 30 arasında arttığını ifade etti. Bir konteyner fiyatının 95 bin TL artı KDV olduğunu belirten firma yetkilileri, günlük üretimin yüzde 20'den 50'ye çıktığını da bildirdi.

1 konteyner fiyatı ortalama 100 bin TL etmektedir.

1 KONTEYNER FİYATI KAÇ TL?

Konterner fiyatları firmalara göre değişkenlik gösterse de ortalama 100 bin TL'dir. 1 Mart 2023 tarihinde yapılan Omuz Omuza programında 1 konteyner fiyatının 100 bin TL olduğu açıklanmıştı.

1 adet konteyner fiyatı ortalama 100 bin TL etmektedir. Buna göre hesaplama yaparsak;

1 konteyner fiyatı : 100 bin TL

100 bin TL 10 konteyner fiyatı : 1 milyon TL

1 milyon TL 100 konteyner fiyatı : 10 milyon TL

10 milyon TL 1000 konteyner fiyatı : 100 milyon TL

100 milyon TL 2000 konteyner fiyatı : 200 milyon TL

200 milyon TL 2500 konteyner fiyatı : 250 milyon TL

250 milyon TL 5000 konteyner fiyatı : 500 milyon TL

etmektedir.

KONTEYNER TÜRLERİ NELERDİR?

Taşınan yüke göre çok değişken konteyner türleri mevcuttur. Özellikle bozulması muhtemel tüketim malzemelerinin taşınması için soğutmalı konteynerler bulunmaktadır. Sıvıların taşınabilmesi için tank içeren konteynerler, üst kısımdan yükleme/boşaltma kolaylığı sağlamak için üzeri açık konteynerler vardır. Öne çıkan konteyner türleri şunlardır: