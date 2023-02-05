Son zamanlarda birçok ülkenin Konsolosluğunun kapatılması Konsolosluklar neden kapatıldı? Sorusunu akıllara getiriyordu. Konsolosluklar neden kapatıldı? Sorusu bu nedenle en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Konsolosluklar neden kapatıldı? Konsolosluklar neden kapalı, sebebi ne?

Konsolosluklar neden kapatıldı? Sorusu, gerçekleştirilen kapanma olaylarının ardından birçok vatandaş tarafından merak edilerek arama motorları üzerinde araştırıldı. Olayla ilgili yaşanan gelişmeler ile birlikte konsoloslukların neden kapalı olduğuna dair bilgiler netleşti. Peki, Konsolosluklar neden kapatıldı? Konsolosluklar neden kapalı, sebebi ne?

KONSOLOSLUKLAR NEDEN KAPATILDI?

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinden sonra İstanbul'daki bazı ülkelerin başkonsoloslukları güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı alırken, Emniyet ve MİT, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ'ın İstanbul'da İsveç, Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği öne sürülen 15 terörist yakalanarak cezaevine gönderildi.

15 ŞÜPHELİ YAKIN TAKİBE ALINDI

Ekipler, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakma eyleminin ardından, örgütün sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlarımıza ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verildiği iddia edilen 15 şüpheliyi yakın takibe aldı.