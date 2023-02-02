Konsolosluk nedir? Konsolosluk-Büyükelçilik farkı!

Son günlerde konsolosluk kapatılma haberleri üzerine vatandaşlar Konsolosluk nedir? Konsolosluk ne iş yapar, görevleri nelerdir? Konsolosluk-Büyükelçilik farkı merak ediliyor.

Son Dakika: Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Konsolosluk nedir? Son günlerde konsolosluk kapatılma haberleri üzerine vatandaşlar Konsolosluk nedir? Konsolosluk ne iş yapar, görevleri nelerdir? Konsolosluk-Büyükelçilik farkı merak ediliyor. İşte detaylar...

KONSOLOSLUK NEDİR?

Konsolosluk, yabancı ülkelerde, kendi vatandaşlarının işlemlerine bakan, ülkesinin ticarî menfaatlerini koruyan ve diplomatik olmayan çeşitli resmî görevleri yerine getiren resmî dairelere verilen isim. Bu görevi yerine getiren kişiye Konsolos adı verilir. Konsolosluk idarecilerinin unvanları ülkeden ülkeye değişir.

BÜYÜKELÇİ NEDİR?

Büyükelçi, başka bir ülkede siyasî ve hukukî olarak kendi ülkesini temsil eden kişidir. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil eder.