Konserve kutuya kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Genel Haberleri
Konserve kutuya kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde konserve kutuya kafasını sıkıştıran kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Konserve kutuya kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde konserve kutuya kafasını sıkıştıran kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Beypazarı ilçesi Suluhan sokakta kafasını konserve kutuya sıkıştıran kediye Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Reis Keçecioğlu İtfaiye Müdahale Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. Kedi ağ yardımı ile yakalandıktan sonra kedinin kafasına sıkışan konserve kutu kesilmeye çalışıldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren dikkatli çalışması sonucunda kedi kurtuldu. Kurtulan korkmuş kedi koşarak uzaklaştı.