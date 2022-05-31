Konseri iptal edilen sanatçılar kimler? Hangi sanatçıların konserleri iptal oldu? - Haberler

Konseri iptal edilen sanatçılar kimler? Hangi sanatçıların konserleri iptal oldu?
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Valilik kararıyla Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'nde katılacağı bir etkinlikte iptal edildi ve bazı sanatçıların konserleri de iptal oldu. Peki, Konseri iptal edilen sanatçılar kimler? Hangi sanatçıların konserleri iptal oldu?
Konseri iptal edilen sanatçılar merak ediliyor. Valilik kararıyla Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'nde katılacağı bir etkinlikte iptal edildi ve bazı sanatçıların konserleri de iptal oldu. Peki, Konseri iptal edilen sanatçılar kimler? Hangi sanatçıların konserleri iptal oldu?
Valilik kararıyla Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'nde Emircan İğrek ve Sagopa Kajmer gibi isimlerle birlikte sahne alacağı etkinlik, ormanda konaklama yasağı gerekçesiyle iptal edildi.
Emircan İğrek, Sagopa Kajmer gibi sanatçıların da katılacağı FullFest etkinliği 'ormanda konaklama yasağı' gerekçesiyle yasaklandı. 3 gün sürmesi planlanan etkinliğin iptal olmasının ardından ünlü isimlerden bir açıklama gelmedi.
Isparta'daki konseri ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edilen Melek Mosso, İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bir festivalde sahne alacak. Dün akşamki konserinde konu hakkında konuşan şarkıcı, "1 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeyim. Şişhane Meydan Açık Sahne'de görüşürüz canlarım" dedi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen ve şarkıcı Melek Mosso'nun da sahne alacağı gençlik festivali FullFest, Kocaeli Valiliği tarafından 'ormanda konaklama yasağı' gerekçesiyle iptal edildi. FullFest, etkinliğin güncellenmiş sanatçı kadrosuyla İstanbul Polonezköy'de yapılacağı açıkladı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Seyrek Plajı'nda 10-11-12 Haziran'da yapılacak olan gençlik festivali FullFest, Kocaeli Valiliği tarafından bugün iptal edildi. Melek Mosso ve Sagopa Kajmer gibi sanatçıların sahne alacağı ve 3 gün sürecek olan festivalin iptal edilme gerekçesi ise Kocaeli'nde 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak olan 'ormanda konaklama yasağı' olarak gösterildi. Festivalde sahne alacak sanatçılar içerisinde yer alan Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Isparta'da vereceği konser de iptal edilmiş, yerine Seda Sayan'ın sahne alacağı açıklanmıştı.
FullFest, yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, festivalin güncellenmiş sanatçı kadrosuyla İstanbul Polonzeköy'de yapılacağını açıkladı. FullFest tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Kocaeli Valiliği tarafından, Kocaeli Orman Yangını Değerlendirme Komisyonu toplantısı ile Valilik makamının tespit ve değerlendirmeleri sonucu, 1 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında ormana bitişik ve yakın alanlarda yapılacak etkinlikler, yangın tehlikesi nedeni ile uygun olmadığından yapılacak kamp ve konaklama etkinlikleri yasaklanmıştır. Bu sebeple etkinliğimiz, 17-18-19 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Polonezköy Village Park'ta yapılacaktır. Yeni alanımız, Patagonya World'e 100 kilometre uzaklıktadır. Güncellenen sanatçı kadrosuyla festivalimizin hazırlıkları devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.