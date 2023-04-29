KONSENSUS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONSENSUS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de KONSENSUS oldu. Peki, KONSENSUS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONSENSUS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, KONSENSUS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONSENSUS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
KONSENSUS SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?
2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim
KONSENSUS ANKET SONUCU
Yıldırım: %48.1
İmamoğlu: %50.2
GERÇEK SONUÇ
Yıldırım: %44.99
İmamoğlu: %54.21
2017 Anayasa Referandumu
KONSENSUS ANKET SONUCU
Evet: %51.2
Hayır: %48.8
GERÇEK SONUÇ
Evet: %51.41
Hayır: %48.59
2015 Haziran Genel Seçim
KONSENSUS ANKET SONUCU
AK Parti: %43.9
CHP: %26.7
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %40.87
CHP: %24.96
2015 Kasım Genel Seçim
KONSENSUS ANKET SONUCU
AK Parti: %43
CHP: %28.6
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %49.5
CHP: %25.32
2011 Genel Seçim
KONSENSUS ANKET SONUCU
AK Parti: %48.6
CHP: %28.3
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %49.83
CHP: %25.98