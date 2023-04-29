KONSENSUS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONSENSUS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de KONSENSUS oldu. Peki, KONSENSUS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONSENSUS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?