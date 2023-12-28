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Konkordato nedir, neden ilan edilir? Kontordato ne demek?

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Konkordato, ekonomik zorluklar yaşayan bir şirketin iflas etmemesi için başvurduğu bir hukuki süreçtir. Gündemde olan Konkordato kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Konkordato nedir, neden ilan edilir? İşte, Konkordato ne demek? Detaylar...

Konkordato nedir? Konkordato, ekonomik zorluklar yaşayan bir şirketin iflas etmemesi için başvurduğu bir hukuki süreçtir. Gündemde olan Konkordato kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Konkordato nedir, neden ilan edilir? İşte, Konkordato ne demek? Detaylar haberimizde...

KONKORDATO NEDİR?

İflas anlaşması veya konkordato, batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.

Bu anlamıyla tarihte "Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır.

Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

Konkordato nedir, neden ilan edilir? Kontordato ne demek?

Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragât eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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