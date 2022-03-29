Konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır? - Haberler

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Konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır?

Haberler.com - Gündem
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Konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır?

Siyaset gündeminde sık sık kullanılan konjonktür terimi, vatandaşların merak konusu oluyor? Peki, konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır? Konjonktür ne demek?

Konjonktür kavramı siyaset gündeminde sık sık ifadelerde kullanılıyor. Vatandaşların merak konusu haine gele konjonktür kelimesi hakkında konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır?

KONJONKTÜR NE DEMEK?

Konjonktür :

Fransızca conjoncture

1. isim Geçerli durum.

2. isim Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç:

"Seçim konjonktürü böyle ülkelerde bazen pek duygusal, pek yüzeysel faktörlerle değişebilir." - Haldun Taner

Haberler.com - Gündem

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Yorumlar (2)

Adnan Yıldız next present:

Virüs gibi konjektür alanlar bizi bize insanlıkolarak daha yaklaştiriyor

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Aysel:

Her zamanki gibi istifada politika

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500
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