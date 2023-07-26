UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon 3 takımımız mücadele ediyor. Takımlarımızın Konferans Ligi ön eleme ve grup maçları hangi kanalda yayınlanıyor merak ediliyor. Peki Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Konferans Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?

Konferans Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon 3 takımımız mücadele ediyor. Takımlarımızın Konferans Ligi ön eleme ve grup maçları hangi kanalda yayınlanıyor merak ediliyor. Peki Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Konferans Ligi maçlarını hangi kanal veriyor? Detaylar!

KONFERANS LİGİ MAÇLARI KANALDA?

Konferans Ligi ön eleme maçları S Sport Plus'ta yayınlanmaktadır. Konferans Ligi'nde grup aşaması ve daha sonrasındaki maçlar ise EXXEN platformunda yayınlanacaktır.

HANGİ LİGLERİN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?