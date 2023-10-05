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Konferans Ligi maçları hangi kanalda? 5 Ekim Avrupa Konferans Ligi maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan maçlar heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligin maçlarının hangi kanalda yayınlandığı ise merak konusu oldu. Peki, Konferans Ligi maçları hangi kanalda? 5 Ekim Avrupa Konferans Ligi maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?

5 Ekim günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak maçları futbolseverler merakla beklerken nerede yayınlandığını da araştırdı. Arama motorlarında ise Konferans Ligi maçları hangi kanalda? 5 Ekim Avrupa Konferans Ligi maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? soruları araştırılıyor.

KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Avrupa Konferans Ligi maçları EXXEN'de yayınlanıyor. Bazı maçların ise yayıncısı bulunmuyor.

İşte 5 Ekim günü oynanacak maçlar:

FC Astana - Viktoria Plzen | 17.30 | Exxen

Beşiktaş - Lugano | 19.45 | Exxen

Bodo Glimt - Club Brugge | 19.45 | Exxen

Breidablik - Zorya | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor

FC Balkani - Dinamo Zagreb | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor

KAA Gent - Maccabi Tel Aviv | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Klaksvik - Lille | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Konferans Ligi maçları hangi kanalda? 5 Ekim Avrupa Konferans Ligi maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?

Olimpija Ljubljana - Slovan Bratislava | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Aberdeen - HJK Helsinki | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor

AZ Alkmaar - Legia Varşova | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor

Aston Villa - Zrinjski | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen

Cukaricki - Genk | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor

Fiorentina - Ferencvaros | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor

Nordsjaelland - Ludogorets | 22.00 | Exxen

PAOK - Eintracht Frankfurt | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor

Spartak Trnava - Fenerbahçe | 22.00 | Exxen

Konferans Ligi maçları hangi kanalda? 5 Ekim Avrupa Konferans Ligi maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?

UEFA Avrupa Ligi

AEK - Ajax | 19.45 | Exxen

Aris Limassol - Glasgow Rangers | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Real Betis - Sparta Prag| 19.45 | Exxen

Freiburg - West Ham19.45 | Exxen

Marsilya - Brighton| 19.45 | Exxen

Sporting Lisbon - Atalanta | 19.45 | Exxen

TSC - Olympiakos | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Konferans Ligi maçları hangi kanalda? 5 Ekim Avrupa Konferans Ligi maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?

Rakow Czestochowa - Sturm Graz | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Roma - Servette | 22.00 | Exxen

Hacken - Karabağ | 22.00 | CBC Sport

Liverpool - St.Gilloise | 22.00 | Exxen

Maccabi Haifa - Panathinaikos | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor

Molde - Bayer Leverkusen | 22.00 | Exxen

Slavia Prag - Sheriff Tiraspol | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor

Toulouse - LASK Linz | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor

Villarreal - Rennes | 22.00 | Exxen

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