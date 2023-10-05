Konferans Ligi maçları hangi kanalda? 5 Ekim Avrupa Konferans Ligi maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan maçlar heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligin maçlarının hangi kanalda yayınlandığı ise merak konusu oldu. Peki, Konferans Ligi maçları hangi kanalda? 5 Ekim Avrupa Konferans Ligi maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?
5 Ekim günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak maçları futbolseverler merakla beklerken nerede yayınlandığını da araştırdı. Arama motorlarında ise Konferans Ligi maçları hangi kanalda? 5 Ekim Avrupa Konferans Ligi maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? soruları araştırılıyor.
KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Avrupa Konferans Ligi maçları EXXEN'de yayınlanıyor. Bazı maçların ise yayıncısı bulunmuyor.
İşte 5 Ekim günü oynanacak maçlar:
FC Astana - Viktoria Plzen | 17.30 | Exxen
Beşiktaş - Lugano | 19.45 | Exxen
Bodo Glimt - Club Brugge | 19.45 | Exxen
Breidablik - Zorya | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor
FC Balkani - Dinamo Zagreb | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor
KAA Gent - Maccabi Tel Aviv | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor
Klaksvik - Lille | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor
Olimpija Ljubljana - Slovan Bratislava | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor
Aberdeen - HJK Helsinki | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor
AZ Alkmaar - Legia Varşova | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor
Aston Villa - Zrinjski | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen
Cukaricki - Genk | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor
Fiorentina - Ferencvaros | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor
Nordsjaelland - Ludogorets | 22.00 | Exxen
PAOK - Eintracht Frankfurt | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor
Spartak Trnava - Fenerbahçe | 22.00 | Exxen
UEFA Avrupa Ligi
AEK - Ajax | 19.45 | Exxen
Aris Limassol - Glasgow Rangers | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor
Real Betis - Sparta Prag| 19.45 | Exxen
Freiburg - West Ham19.45 | Exxen
Marsilya - Brighton| 19.45 | Exxen
Sporting Lisbon - Atalanta | 19.45 | Exxen
TSC - Olympiakos | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor
Rakow Czestochowa - Sturm Graz | 19.45 | Yayıncısı bulunmuyor
Roma - Servette | 22.00 | Exxen
Hacken - Karabağ | 22.00 | CBC Sport
Liverpool - St.Gilloise | 22.00 | Exxen
Maccabi Haifa - Panathinaikos | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor
Molde - Bayer Leverkusen | 22.00 | Exxen
Slavia Prag - Sheriff Tiraspol | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor
Toulouse - LASK Linz | 22.00 | Yayıncısı bulunmuyor
Villarreal - Rennes | 22.00 | Exxen