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Konferans Ligi maçları hangi kanalda? 5 Ekim Avrupa Konferans Ligi maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan maçlar heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligin maçlarının hangi kanalda yayınlandığı ise merak konusu oldu. Peki, Konferans Ligi maçları hangi kanalda? 5 Ekim Avrupa Konferans Ligi maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?