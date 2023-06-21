Konferans Ligi, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) tarafından 2021 yılında tanıtılan bir futbol turnuvasıdır. Bu sene yeniden gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye'den de takımlar katılıyor. Peki, Konferans Ligi hangi takımlar var? Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, ne zaman? Konferans Ligi maç programı! Konferans Ligi hangi kanalda?

Avrupa'daki milli takımlar arasında yeni bir rekabet formatı sağlamak amacıyla oluşturulan Konferans Ligi'nde bu sene yine takımlar mücadele edecek. Aralarında Türkiye'den de takımların yer alacağı turnuva çok merak ediliyor. Peki, Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, ne zaman? Konferans Ligi maç programı! Konferans Ligi hangi kanalda? Konferans Ligi hangi takımlar var? İşte detaylar…

KONFERANS LİGİ NEDİR?

Konferans Ligi, UEFA'nın üçüncü kulüp düzeyi olan UEFA Kulüpler Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin altında yer alır. Turnuvaya, Avrupa'daki daha küçük ve düşük sıralamalı ülkelerin kulüpleri katılır. Bu ülkelerdeki kulüpler, yerel liglerinde belirli bir seviyede başarı elde etmiş olan takımlardan oluşur.

Konferans Ligi'nde takımlar, grup aşamasından başlayarak birbirleriyle karşılaşır. Grup maçları sonucunda grup liderleri ve ikincileri, eleme turuna yükselir. Ardından çeyrek finaller, yarı finaller ve final oynanır. Son olarak, finale ulaşan iki takım karşılaşır ve şampiyon belirlenir. Konferans Ligi, daha küçük kulüpler için Avrupa'da uluslararası düzeyde rekabet fırsatı sunmayı hedefler. Bu sayede, daha fazla ülkeden kulüpler Avrupa sahnesinde mücadele edebilir ve tanınırlık kazanabilir.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, MAÇ PROGRAMI!

2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve play-off turları, 13 Temmuz - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında oynanacak ve grup aşamasına katılacak 32 takımdan 22'sinin belirleneceği turlardan oluşmaktadır Toplamda 166 takımdan 25'i Şampiyonlar yolu ve 141'i Temel yol olmak üzere iki ayrı kulvarda mücadele edecektir.

KONFERANS LİGİ HANGİ TAKIMLAR VAR?

UEFA'nın kulüpler bazındaki üçüncü kupası UEFA Konferans Ligi'nde takımlarımızın 2. ön eleme turundaki rakipleri, bugünkü kura çekiminin ardından belli olacak. Türkiye'yi, Kupa 3'ün bu turunda Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil edecek.

2023-2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi maç eleme maçları belli oldu. Buna göre eleme maçları aşağıdaki tablodaki gibi olacak.